Врач рассказал о нетипичном течении болезни у зараженных штаммом Дельта
В нынешнюю волну коронавируса у пациентов, зараженных штаммом Дельта, крайне тяжело оценить состояние здоровья исключительно по уровню кислорода в крови и повышенной температуры тела. Очень часто сатурация падает за считанные часы, из-за чего человека трудно спасти.
Врач Тарас Жиравецкий в Facebook объяснил, что даже при положительном тесте на коронавирусную инфекцию, сатурация и температура у человека может сохраняться в пределах нормы. Но в это же время компьютерная томография легких показывает поражение на 50%.
По словам врача, из-за такого развития COVID-19 в нынешнюю волну эпидемии, врачам сложно определить состояние пациента исключительно по температуре тела и насыщению кислородом крови.
Кроме того, Тарас Жиравецкий подчеркнул, что в первые три дня заражения у человека нет задышки, а температура максимально поднимается до 37,5.
На пятый день день температура и сатурация остается в пределах нормы, но уже через два дня КТ показывает существенное поражение легких, а сатурация резко падает до 70%.
Как сообщили в Минздраве, в Украине у 95% обнаруженных заражений коронавирусом – штамм Дельта, при котором у пациентов может резко падать сатурация – уровень насыщения крови кислородом.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 и рекордное число смертей - скончалось 833 человека.
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