Врач рассказал, можно ли сбивать температуру при коронавирусе

Одним из симптомов COVID-19 является высокая температура, которую при данном заболевании стоит сбивать даже при 37,5. Однако стоит учесть, что при коронавирусе пить жаропонижающие придется в больших дозах.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. По его словам, температура при коронавирусе часто является изнурительной, иногда ее не способны сбить даже медикаменты.

Специалист утверждает, что температура при COVID-19 может держаться до 10-14 дней, иногда достигая выше 38-ми градусов.

Врач также назвал наиболее эффективный препарат для снижения коронавирусной температуры. По его словам, первенство в этом - за "Нимесулидом" ("Нимесил"). Такие препараты, как "Ибупрофен", "Парацетамол", тоже действенны, но только при более значительных дозах.

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Врач напомнил, что, принимая жаропонижающие, нужно принимать параллельно медикаменты, снижающие кислотность в желудке, чтобы исключить обострение гастрита или же для снижения изжоги.

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