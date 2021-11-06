Врач рассказал, кто из молодежи чаще всего попадает в больницу с COVID-19

Чаще в больницу с диагнозом коронавирус госпитализируют молодых людей, у которых в анамнезе есть ряд сопутствующих заболеваний. Среди наиболее частых диагнозов – ожирение и диабет.

Как рассказала в интервью Сегодня заместитель главного врача по медицинской части 5-й клинической больницы Киева Эльмира Мамедова, в больницу во время этой волны коронавируса стали госпитализировать и 19, 20 и 30-летних. Многим из них требуются реанимационные мероприятия.

Она отметила, что весной в больнице было больше стариков и многие из них удачно побороли болезнь.

Среди прочих недугов, которыми страдают госпитализированные в больницу молодые люди, она выделила лишний вес.

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"Ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – сказала Мамедова.

Говоря о заполняемости больницы, медик сказала, что ежедневно в больницу поступает на лечение от коронавируса около 20 человек, умирает – 2, выписывают – 24.

Как сообщил Минздрав, в Украине 4 ноября, зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев зафиксировано – 696.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы ЕС приняли решение об исключении Украины из рекомендованного ЕС "зеленого" списка безопасных стран. Оно будет официально оформлено на следующей неделе.