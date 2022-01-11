Врач рассказал, кому в первую очередь следует сделать бустерную прививку от COVID-19

Из-за высокого риска новой волны коронавирусной инфекции существует необходимость бустерной вакцинации. В первую очередь, сделать прививки должны люди, прошедшие ковид-вакцинацию полгода назад, и те пациенты, которые относятся к высоким группам риска.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL врач-иммунолог Борис Донской, в бустерной вакцинации наиболее остро нуждаются пожилые люди и те, кто имеет ряд хронических болезней. В то же время, он подчеркнул, что даже третья прививка не сможет гарантировать человеку, что он не инфицируется, но значительно облегчит симптомы заболевания в случае заражения.

"Мы не знаем, насколько эффективны две дозы вакцины, но мы знаем, что в определенных случаях они не были эффективными. Поэтому если человек хочет улучшить свои шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов после заражения коронавирусом, он имеет право сделать третью дозу", – сказал Донской.

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Он же подчеркнул, что бустерная вакцинация проводится теперь во многих странах мира и, как правило, третий укол от болезни делают через шесть месяцев после получения второй дозы препарата. Такой срок он назвал оправданным, так как именно через этот период даже вакцинированные ранее люди в ряде случаев начинают заболевать.

Также эксперт не исключил, что бустерную дозу следует делать и подросткам, но подчеркнул, что в первую очередь должна быть привита та часть населения страны, которая наиболее остро нуждается в защите от вируса.

Донской добавил, что от темпов вакцинации зависит общая борьба с коронавирусом. По мнению специалиста, тотальная вакцинация могла бы практически остановить распространение вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от коронавирусной инфекции скончалась вся семья.