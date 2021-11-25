Врач рассказал, какие осложнения может вызвать COVID-19 и чем грозит постковидный синдром

У пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, возрастает риск инсульта и инфаркта в постковидный период. Чтобы контролировать состояние здоровья и обезопасить себя от осложнений, следует в течении полугода проводить контроль здоровья.

Как сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко, подобные осложнения стали чаще встречаться у украинцев перенесших коронавирус. Только за последнюю неделю в больницу за медицинской помощью с таким диагнозом обратились тринадцать человек.

Медик отметил, что тяжесть перенесенного заболевания не влияет на вероятность осложнений. А инсульт и инфаркт может возникнуть даже у того человека, который перенес заболевание сравнительно легко.

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О том, что коронавирусная болезнь влияет на состояние сосудов и может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания идет речь в исследовании американских ученых опубликованном в научном журнале Research square. В нем говорится, что люди перенесшие COVID-19, имеют более высокий риск инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых проблем. Как правило, риски появляются через несколько месяцев после заражения коронавирусом.

"Риск возникает не только у людей с тяжелой формой COVID-19, но и у тех, кто был болен легкой формой заболевания", – говорится в научной работе.

Исследователи отметили, что болезни сердца уже являются ведущей причиной смерти в США.

"Стратегии ухода за людьми, пережившими острый эпизод COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням", – написали авторы нового исследования.

Исследование дополняет ранее опубликованную научную работу в авторитетном медицинском издании The Lancet, в котором изучались повреждения сердца у людей с COVID-19. Большинство этих исследований было сосредоточено на госпитализированных пациентах.

Новое же исследование также включало людей с COVID-19, которые лечились амбулаторно. Кроме того, исследователи наблюдали за тем, кто перенес коронавирус в течение более длительного времени после их первоначального заражения – от 8 месяцев до чуть более года.

Чтобы определить степень сердечного воздействия, связанного с COVID-19, исследователи изучили электронные медицинские карты более 151000 пациентов США, которые перенесли болезнь, включая людей, которые были госпитализированы из-за COVID-19, помещены в отделение интенсивной терапии (ОИТ) или находились в амбулаторных условиях.

Исследователи обнаружили, что люди, пережившие COVID-19, имели более высокий риск сердечно-сосудистых проблем даже через несколько месяцев по излечению от COVID-19.

"У них был на 48 процентов более высокий риск инсульта, на 79 процентов более высокий риск фибрилляции предсердий (ФП), на 61 процент более высокий риск сердечного приступа и на 73 процента более высокий риск сердечной недостаточности", – отметили медики.

У людей, поступивших в отделение интенсивной терапии, риск сердечно-сосудистых заболеваний был почти в 6 раз выше, чем у людей, не болевших COVID-19.

Для пациентов, госпитализированных, но не поступивших в отделение интенсивной терапии, общий риск был примерно в 3 раза выше. У не госпитализированных пациентов риск был выше в 1,4 раза.

"COVID-19 оставляет у людей широкий спектр хронических проблем со здоровьем, и делает это в большей степени и чаще, чем сезонный грипп", – прокомментировала исследование Зои Хайд, доктор философии, эпидемиолог Университета Западной Австралии, в Twitter.

Ученые все еще пытаются определить, почему люди, переболевшие COVID-19, имеют более высокий риск сердечных и связанных с ними проблем даже через несколько месяцев после их первоначального заражения.

По одной из версий – коронавирус вызывает длительные повреждения клеток сердца. Другая версия говорит об иммунном ответе организма, который наносит дополнительный ущерб организму.

Авторы исследования отмечают, что косвенные факторы также могут играть роль, например, вынужденное сидение дома, потеря работы, изменение привычек питания или уровня физической активности во время пандемии или смерть члена семьи.

"Социальные, экономические и другие факторы стресса, "с которыми сталкиваются люди с COVID-19, также могут влиять на их сердечно-сосудистые последствия", – добавили ученые.

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