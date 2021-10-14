Врач рассказал, как вакцинация спасает от тяжелого течения COVID-19, и привел цифры
Из 100 пациентов с коронавирусом Дубненской городской больницы Ривненской области, поступивших на лечение в октябре, лишь двое вакцинированы полностью, еще двое - получили первую дозу противоковидного препарата. Их состояние стабильно, угрозы для их жизни нет.
Как рассказал директор Дубненской городской больницы Владимир Крохмаль в интервью OBOZREVATEL, в больнице пока что есть свободные места и в реанимации, и в инфекционном отделении. В то же время, число больных с диагнозом COVID-19 продолжает расти.
Он подчеркнул, что большинство из тех, кто во время этой волны нуждается в госпитализации – не привиты от коронавируса. Они же болеют тяжело и продолжительно.
Крохмаль отметил, что в сентябре в лечебное учреждение поступило 63 больных коронавирусом, из них лишь один был вакцинирован двумя дозами, еще один – первой дозой.
"Сейчас 54 из 70 пациентов с коронавирусом не могут обойтись без кислорода, четверых из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в тяжелом состоянии находится 40 больных", – рассказал Крохмаль.
Говоря о вспышке инфекции, медик сказал, что практика доказывает, что вакцинация действительно "спасает людей от тяжелой формы заболевания и от смерти".
"Научные исследования, которые проводятся в мире, доказывают, что привитые болеют коронавирусом легче. Все это подтверждается в нашей практике. Я подписываюсь под каждым словом. Но в Украине это почему-то не воспринимается. У нас традиционно нет доверия к власти", – констатировал врач.
Как сообщил Минздрав, в Украине за прошлые сутки зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди инфицированных – 1588 детей и 288 медработников. Увеличилось и количество летальных случаев от вируса – 471 (накануне – 352). Всего с начала пандемии скончалось 59 523 украинца. Также за минувшие сутки госпитализирован 4 901 человек; выздоровели 6 462 человека.
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