Врач рассказал, как можно остановить всплеск COVID-19 и нужен ли локдаун в Украине

Остановить распространение коронавирусной инфекции в Украине может лишь жесткое исполнение всех карантинных ограничений. А введение тотального локдауна в стране лишь нанесет очередной удар по бизнесу, что в итоге негативно отразится на всех украинцах.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявив врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Он добавил, что является противником локдауна, поскольку тотальный карантин лишь может выступать "последним мероприятием бездеятельности государства, к которому оно может прибегнуть".

По словам Александрина, власти страны в ситуации распространения инфекции, должны создать четкие условия социального взаимодействия и работы для всех граждан и жестко требовать их исполнения. Он же привел в пример Италию, где придерживаются пандемических мероприятий.

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"Те же кинотеатры. Их посетители сидят в шахматном порядке", – отметил врач.

Медик подчеркнул, что в подобных заведениях необходимо четко контролировать уровень СО2 (углекислый газ или двуокись углерода – СО2 относят к особо вредным газам, которые при достаточной концентрации отрицательно влияют на организм человека).

"Если вы сможете создать там приток и выток, кратность воздухообмена, если вы сможете создать температуру воздуха в этом зале +18+21 градус и влажность воздуха 40-60%, то вы имеете право работать. Но если хоть один из этих показателей превышен, вы не имеете права работать", – заявил доктор.

Также, по его словам, в Италии четко соблюдают масочный режим в общественном транспорте: не пускают во внутрь без маски, делают замечание, если та неправильно надета, а в общепитах не обслуживают без QR-кода о вакцинации.

"Государство создало те правила, которым подчиняются все. Если ты не будешь им подчиняться, тебя либо не будут обслуживать, либо тебя арестует полиция", – поделился Александрин.

Он же добавил, что в Украине не столь жестко придерживаются карантинных ограничений, что и способствует распространению инфекции

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия выдвинула более жесткие карантинные требования к путешественникам.