Врач рассказал, как могут измениться в будущем вакцины от COVID-19

Елена Расенко
Covid
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Врач рассказал, как могут измениться в будущем вакцины от COVID-19

В будущем вакцины от коронавирусной инфекции могут быть изменены. Ученые продолжают работу над их модификацией, так как мир готовится к новой волне пандемии.

Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль, должны быть разработаны новые виды вакцин. Речь идет об интраназальных противовирусных препаратах.

Врач отметил, что новые вакцины будут связаны с иммуноглобулинами А.

"Когда мы делаем прививку в мышцу, мы получаем иммунитет, иммуноглобулины G, но слизистые оболочки носа и рта все равно остаются слабыми местами", – объяснил медик.

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Он же не исключил, что фармацевтический рынок в ближайшее время представит совмещение двух вакцин –интраназальных и внутримышечных. Бриль считает, что актуальность таких вакцин сохранится еще долгое время, так как пандемия не подошла к концу, а лабораторные исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу у вакцинированных со временем падает.

Говоря о причинах нового всплеска специалист отметил, что во многом ему способствуют дети, которые отправились учиться в очном формате и по сути стали разносчиками инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше готовы начать вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет.

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