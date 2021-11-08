Врач рассказал, как коронавирус протекает у вакцинированных: могут не почувствовать никаких симптомов

Даже после полного курса вакцинации от COVID-19 есть вероятность заразиться коронавирусом. Но даже в таком случае у большинства людей не возникнет никаких симптомов, лишь некоторые вакцинированные перенесут болезнь как простуду или легкую форму гриппа.

Такие данные приводят исследователи, которые проанализировали данные приложения ZOE COVID Symptom Study , в котором пользователи могут сообщать о своих симптомам при заболевании COVID-19, сообщает датское издание DK.

По словам ученых, среди наиболее частых симптомов у инфицированных, кто вакцинировался от коронавируса, бывают головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. По имеющимся данным, среди симптомов по-прежнему присутствует потеря обоняния.

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Датский иммунолог Руне Хартманн и врач-инфекционист Томас Бенфилд говорят, что в целом у вакцинированных людей наблюдается резкое снижение тяжести заболевания, следовательно, меньше людей госпитализируют и снижается уровень смертности.

"Мы видим, что защита от вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, по прошествии более шести месяцев (после последней прививки). Но в то же время мы увидим клиническое улучшение, если люди сделают третью прививку", - сказал Руне Хартманн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что благодаря вакцинации в Украине удалось сохранить жизни как минимум 5,5 тысячи человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что украинцы, которые уже получили первую прививку против коронавируса, чаще всего указывали на боль в месте укола и незначительное повышение температуры после вакцинации. Однако эти и другие "побочки" случались менее чем у одного процента тех, кто получил первую дозу.