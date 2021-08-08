Врач рассказал, как COVID-19 влияет на зрение: может случиться кровоизлияние в глаз

Заражение коронавирусом способно спровоцировать у человека прогрессирование близорукости, конъюнктивит и даже кровоизлияние в глазное дно. Симптомы проявляются как сразу, так и со временем после инфицирования.

На такие последствия болезни в комментарии УНН указал доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков. Он заведует кафедрой офтальмологии в Национальной медакадемии последипломного образования (НМАПО) имени П. Л. Шупика.

По словам медика, о том, влияние COVID-19 серьезно влияет на зрение, говорят едва ли не все ученые мира. Сам он тоже имел горький опыт в этом: у него после заражения коронавирусом при повышении температуры начали болеть глазные мышцы.

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"Когда вы поворачиваете глаза справа налево и вверх-вниз, появляется резкая боль, конъюнктивит. Слизистая оболочка глаза часто бывает входными воротами коронавируса", – пояснил Рыков.

Он подчеркнул, что есть ряд слезозаменителей, которые можно капать в таком случае. Антибиотики, отметил врач, хоть и не уничтожат вирус, однако смогут уменьшить его концентрацию, что в свою очередь уменьшит и количество тяжелых проявлений болезни.

Рыков добавил, что о прогрессе близорукости во время COVID-19 одним из первых говорилось в английском офтальмологическом журнале. Поэтому уже через месяц после появления пандемии в Украине медики регистрировали много случаев кровоизлияний на глазное дно.

"В основном это люди после 40 лет, те, которые имеют гипертонические заболевания и сахарный диабет. Поэтому такой группе риска нужно обратить особое внимание", – подытожил врач.

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