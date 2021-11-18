Врач рассказал, как COVID-19 протекает у детей и на что нужно обратить внимание
Коронавирусная болезнь одинаково поражает взрослых и детей. У последних COVID-19 часто может проходить бессимптомно, однако при первых же признаках заболевания родителям следует обратить на это внимание.
Как рассказал в интервью УНН врач Игорь Гайдук, мнение, что дети не уязвимы перед болезнью – ошибочно. В то же время, он отметил, что дети имеют большую сопротивляемость инфекции, потому что у них "на 50% больше лейкоцитов".
"Детям природа дала такое количество лейкоцитов, что у них сразу начинается синтез антител и поэтому болезнь может протекать без клинических проявлений", – отметил медик.
Он же призвал не полагаться лишь на эту особенность детского организма, особенно в том случае, если у ребенка в анамнезе имеются хронические заболевания, которые в свою очередь, могут привести к тяжелой форме болезни.
"Именно поэтому, при первых проявлениях болезни надо проводить диагностику и начинать раннее лечение", –отметил Игорь Гайдук.
Он же призвал при малейших подозрениях делать ребенку тест на коронавирус и обращаться к врачу, лечиться.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, в Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, заболели 1 312 детей и 403 медицинских работника. За 24 часа вирус унес жизни 769 украинцев. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 78 754 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде европейских стран растет число инфицированных коронавирусом.
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