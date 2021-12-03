Врач рассказал, для кого штамм Омикрон представляет наибольшую угрозу: смертность может вырасти
Для отдельных категорий граждан штамм коронавируса Омикрон представляет повышенную опасность. Из-за его циркуляции смертность среди инфицированных COVOD-19 может возрасти.
Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев, Украине уже следует начинать готовиться к встрече со штаммом. По мнению специалиста, следует активизировать вакцинацию и закрыть авиасообщение "со всем миром или хотя бы с африканским континентом".
Крамарев отметил, что вирус мутировал и он может быть опаснее штамма Дельта.
"У него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у Дельты две, то у этого более 30. Он может быть и более заразным и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни. Угроза есть", – сказал эксперт.
Говоря от том, кто больше всех рискует с приходом на нашу территорию данного вида коронавируса, ученый сказал, что наиболее риску заражения подвержены все те же категории граждан, что и при вспышках предыдущих штаммов. Речь идет о людях в возрасте 60+, с сахарным диабетом, ожирением, онкологическими заболеваниями, другими хроническими недугами.
Врач отметил, что по предварительным данным, Омикрон не более агрессивен, чем Дельта, но в случае заболевания большого количества людей, вырастет и смертность.
"Это прямо пропорциональные показатели: чем больше болеют, тем больше умирают. Поэтому, конечно, смертность может возрасти не из-за агрессивности штамма, а из-за того, что он более заразный и больше людей будет болеть", – объяснил специалист.
Он же подчеркнул, что главным методом борьбы с распространением коронавируса остается вакцинация.
"Также необходимо привить третьей дозой людей из групп риска", – добавил медик.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ назвали способ остановить распространение штамма Омикрон.
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