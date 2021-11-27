Врач рассказал, чем опасен COVID-19 для детей: могут болеть тяжело и передавать вирус

Дети могут тяжело переносить коронавирусную инфекцию, а последствия болезни ощущаться – достаточно долго. Кроме того, они часто являются переносчиками коронавирусной инфекции.

Как сказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль, мир ждет новая волна пандемии. К этому надо готовится, продумав, в том числе, и стратегию вакцинации детей.

Бриль отметил, что в общей массе дети болеют бессимптомно и не тяжело. Однако есть такие, которые переносят инфекцию крайне тяжело. Более того, тяжелые последствия заболевания могут проявить себя несколько позже, казалось бы, после выздоровления.

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"Через несколько недель после самого заболевания, которое прошло бессимптомно, у детей часто появляется синдром под названием PIMS-синдром, он сопровождается высокой температурой, могут возникнуть пораженя сердца, легких, почек и других органов", – рассказал Бриль.

Говоря о том, как обезопасить детей от коронавируса, эксперт отметил, что наиболее эффективным способом остается вакцинация, в том числе маленьких детей.

Он же привел в пример Израиль, где стартовала прививочная компания для детей в возрасте от пяти до 11 лет. По мнению специалиста, бояться таких прививок не стоит, так как побочные эффекты от них минимальны.

"И какие же мы видим побочные эффекты? Это мизер. Это настолько мизер, что можно сказать, что их нет. Мы говорим не о слухах – знакомый знакомого, тети-дяди, врач по секрету рассказал...Соответственно, мы имеем детей, которые могут болеть тяжело и передавать вирус, мы имеем PIMS синдром, долгий постковидный период и имеем мизерный, не угрожающий жизни, побочный эффект от вакцины. Это первая причина, почему детей надо вакцинировать", – подчеркнул врач.

Он же отметил, что в скором времени вакцины от коронавируса могут претерпеть изменения. А также предупредил, что человечеству не стоит успокаиваться, а – готовится к новой волне пандемии, которая, по мнению специалисты, так или иначе придет.

Как сообщил Минздрав в пятницу, 26 ноября, в Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.

Синдром (PIMS) мультисистемного воспаления у детей и подростков – поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс связанный с COVID-19, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева рассказал, что дети в столице тяжело болеют коронавирусом и даже есть летальные случаи.