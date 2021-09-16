Врач оценил угрозу новой волны COVID-19 в Украине и рассказал, как вакцинация спасает жизни

Украина находится в начале новой волны эпидемии коронавируса. Единственным барьером на ее пути может стать вакцинация, снизив, как число тяжелых случаев заболевания, так и летальных исходов.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале Украина 24 заявил эксперт Министерства здравоохранения, ведущий украинский анестезиолог Сергей Дубров. Он отметил низкий уровень вакцинации среди украинцев и призвал усилить информационную кампанию о необходимости прививок от COVID-19.

По его словам, о том, что вакцинация от коронавируса необходима, уже было сказано немало ведущими медицинскими специалистами, собрана доказательная база экспертами многочисленных исследовательских центров, об этом постоянно заявляют в ВОЗ. Однако, как отметил Дубров, до сих пор остается немало скептиков, которые ставят под сомнение необходимость вакцинации от инфекции, в том числе и в Украине.

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"Если посмотреть на статистику, то большинство из тех, кто попал в больницу с коронавирусом в последнее время, это люди непривитые от болезни. Та же история с летальными случаями", – сказал эксперт.

Он отметил, что Украину ждет новая волна коронавируса и в этой ситуации Минздрав должен усилить информационную кампанию, в которой бы детально разъяснил бы необходимость прививок от коронавируса.

"Заставлять делать прививки от COVID-19 никто не имеет права, но объяснить необходимость этого шага Минздрав обязан. Людей необходимо мотивировать сделать прививку", – заявил Дубров.

О том, что в Украине растет смертность от коронавирусной инфекции, сообщили в Национальной академии наук Украины. Эксперты отметили, что среднее количество новых зафиксированных случаев COVID-19 увеличилось вдвое – до 2 950. За последнюю неделю регистрируется в день 58 смертей от COVID-19. За две недели увеличение летальных случаев достигло 41%. Число новых госпитализаций выросло на 60% за две недели и теперь составляют в среднем 1030 человек в сутки.

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