Врач оценил перспективы бустерной вакцинации в Украине и рассказал, что нужно для прекращения пандемии

В Украине необходимо провести бустерную вакцинацию для людей, входящих в группы риска. Прививки от коронавируса остаются единственным способом сдержать пандемию.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев, Украина может в ближайшее время столкнуться с новым штаммом коронавируса Омикрон. Это, в свою очередь, значительно повлияет на число заражений и смертей.

Он отметил, что американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств Moderna, уже в январе следующего года обещает дать рынку вакцину от штамма Омикрон. До этого же времени, по мнению, эксперта, необходимо охватить вакцинацией большую часть населения.

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Крамарев подчеркнул, что давать прогнозы относительно эволюции коронавируса сложно, потому что этот вирус совершенно новый и практически неизученный.

"Но учитывая то, что творится эти два года, не исключено, что будут новые штаммы типа Омикрона или чего-то в этом роде", – предположил медик и акцентировал, что один из выходов в этой ситуации – тотальная вакцинация населения наряду с другими противоэпидемическими методами.

"Вирус мутирует, когда "проходит" через невакцинированных людей", – сказал Крамарев.

По его мнению, убежденных антивакцинаторов в Украине не так уж много, но есть люди, которые не получили информацию о вакцинации или не получили ее всю.

"Надо на примерах показывать, насколько опасна эта болезнь", – сказал врач.

Он же отметил, что ожидая штамм Омикрон следует срочно закрывать границы – ограничить авиасообщение с внешним миром, особенно с африканским континентом, "чтобы оттянуть завоз вируса, чтобы не было резкого подъема заболеваемости".

Как сообщал OBOZREVATEL, медики заявили, что Омикрон может спровоцировать серьезную волну заболеваемости в Европе.