Врач объяснила, почему одна доза прививки не защищает полноценно от COVID-19: это гадание на кофейной гуще

Одна доза препарата от коронавирусной инфекции не может гарантировать человеку защиту от болезни. Столкнувшись с инфекцией тот, кто не прошел полный курс вакцинации, может заболеть как и не привитый человек.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко, эффект от первой дозы COVID-вакцины снижается уже через месяц. А это означает, что риск быть инфицированным у такого человека – резко возрастает.

"Если мы не будем поддерживать уровень антител, соответственно, вакцина сработала вхолостую. Все, что потратило государство – коту под хвост", – заявила она.

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Медик объяснила, что даже после первой дозы вакцины вырабатываются антитела, однако без второй дозы препарата они "утилизируются" и выводятся из организма. Она же уточнила, что многое тут зависит от организма. И если в среднем на исчезновение антител уходит месяц, то у других они могут "уйти" раньше, а у кого задержаться еще ненадолго.

"Все зависит от иммунной системы, от фагоцитоза, от выводящих систем организма, но в среднем это месяц", – пояснила врач.

Говоря о тех, кто сделал первую прививку, но пропустил сроки вакцинации второй дозой, Бондаренко отметила, что они должны закончить полный курс вакцинации "так как одна прививка не работает". Она же призвала таких людей как можно быстрее обратиться в пункты вакцинации, чтобы закончить процесс.

"Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу", – посоветовала врач.

В то же время она добавила, что в таком случае не всегда можно рассчитывать на максимальную защиту от коронавируса.

Она предположила, что если "недопривитый" человек столкнется с COVID-19 через месяц – два с болезнью, то защита у него будет большей, а если через полгода, то ее практически не будет.

"Но прогнозировать никто не сможет. Это гадание на кофейной гуще", – подчеркнула Бондаренко.

Как сообщили в Минздраве, в Украине за минувшие сутки сделали 99 826 прививок против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 29 382 человека, а вторую – 70 444. Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 51 365. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 34 006, AstraZeneca – 9 369, Moderna – 5 086.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине зафиксировали 7464 случая заражения коронавирусом, среди новых больных – 579 несовершеннолетних и 74 медицинских работника. В больницы в разных регионах попал еще 2501 человек с диагнозом коронавирус или подозрением на него.