Врач объяснила, почему нельзя затягивать с лечением COVID-19: сатурация резко падает, и привозят уже на носилках

Наибольший риск при затягивании с обращением за медицинской помощью при заболевании коронавирусом у пожилых пациентов. Часто их привозят в больницы уже на носилках, когда болезнь перешла в тяжелую форму.

Как рассказала в интервью УНН инфекционист Лариса Мороз, игнорирование болезни при первых симптомах COVID-19 приводит к опасным последствиям. При более позднем обращении резко возрастает риск летального исхода, пояснила она.

Мороз также назвала главную ошибку при лечении коронавируса. По ее словам, к плачевным результатам может привести бесконтрольный прием антибиотиков.

"Люди лечатся антибиотиками, противогриппозными, капают иммуноглобулины дома и стволовые клетки. Антибиотики приводят к резистентности. На вирусную пневмонию они не действуют. Они ухудшают состояние", – пояснила Мороз.

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Она же призвала не ориентироваться на высокую температуру и не рассчитывать, что если та не повышается до 38, то болезнь пройдет легко.

"А потом через неделю, через день, сатурация резко падает, и таких людей привозят уже на носилках. Так нельзя. Температура – это не основной критерий", - подчеркнула Мороз.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, в понедельник, 15 ноября, в Украине было зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. В ведомстве отметили резкий рост летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за 15 ноября от COVID-19 скончалось 838 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики спрогнозировали, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад и области начнут выводить из красной зоны.