Врач объяснила, почему COVID-19 и грипп трудно различить, и дала советы, как уберечься от болезней

Симптоматика таких распространенных в этом сезоне болезней, как коронавирус и грипп может быть весьма схожей. Однако снизить риск инфицирования можно пройдя вакцинацию и соблюдая простые противоэпидемические меры.

Как рассказала в интервью 24 каналу врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, грипп в Украине "начинает набирать обороты". А мокрая и прохладная погода способствует ослаблению иммунитета.

Мухарская отметила, что в прошлом году грипп мало проявлял себя, так как большинство украинцев соблюдали противоэпидемические мероприятия в связи с коронавирусом. однако в этом году, по словам врача, маски носят "далеко не все", так как как и не достаточно строго придерживаются эпиднорм.

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Она рассказала, что порой отличить грипп от коронавируса достаточно сложно. Схожим при заболевании этими инфекциями являются: головная боль, слабость, высокая температура, боль в мышцах, ломота в теле.

"Если действительно чувствуете себя плохо – лучше сразу обратиться к врачу, чтобы тот определил болезнь и не терять время", – посоветовала медик.

Говоря об опасности заболеваний медик заявила, что коронавирус является более опасным заболеванием по причине того, что тот малоизучен. Против же гриппа уже существует достаточно много лекарств.

Мухарская подчеркнула, что заболев, следует придерживаться изоляции и не важно – грипп или коронавирус диагностирован у человека.

Также она дала ряд советов, как обезопасить себя от болезней или хотя бы снизить риск заражения ними. В частности, эксперт порекомендовала чаще умываться и мыть руки с мылом, избегать большого скопления людей, одеваться по погоде и держать ноги в тепле, проветривать помещения, меньше пользоваться общественным транспортом и не подходить близко к больным людям.

Доктор подчеркнула, что наиболее значимым методом профилактики болезней остается вакцинация.

"Впрочем, если вы уже болеете одним из недугом, не следует спешить вакцинироваться", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, в чем главные отличия гриппа и коронавируса.