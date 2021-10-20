Врач объяснила, можно ли вакцинироваться от гриппа после прививок от COVID-19
Грипп и коронавирусная инфекция – два совершенно разных заболевания, которые требуют отдельных вакцинаций. При этом привившись от одной из болезней, рассчитывать, что вакцина убережет от второй – не стоит.
Как рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале Украина 24 врач-инфекционистка Евгения Менжулина, ныне необходимо делать прививки, как от коронавируса так и от гриппа. При этом врач подчеркнула, что препарат от гриппа не может спасти человека от COVID-19 и наоборот, противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом.
Врач уточнила, что обе прививки не влияют одна на другую.
Она же отметила, что в аптеках уже есть вакцины от гриппа. Однако Менжулина рекомендовала перед введением препарата проконсультироваться с семейным врачом, а также при возможности, сдать тесты, чтобы убедиться, что в организме нет воспалений и вакцинация пройдет на фоне "полного здоровья".
Специалисты отмечают, что грипп может быть опасен особенно для детей до года и лиц старше 60 лет. При этом, грипп может спровоцировать: геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, инфекционно-токсический шок, также он может привести к дыхательной недостаточности, нередко несовместимой с жизнью. Последствием гриппа могут быть пневмококки и стафилококки, от которых сложно избавиться. Еще одно осложнение – отек мозга, геморрагический энцефалит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украину в этом эпидемиологическом сезоне поступит более 1 млн доз вакцин трех препаратов от гриппа. Специалисты рекомендуют привиться пожилым людям и беременным женщинам.
В Киеве с 11 по 17 октября число заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), а также COVID-19 пошло на спад.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.