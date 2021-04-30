Врач объяснила, как бороться с одышкой после коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

В случае, если вас беспокоит слабость и одышка после коронавирусной инфекции, следует проконсультироваться у врача-терапевта или кардиолога.

Он снимет ЭКГ, определит сатурацию крови и назначит другие обследования, чтобы выявить легочную или сердечную недостаточность. Об этом рассказала "Фактам" кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

"Еще лет сто назад ученые описали вторичную вегетососудистую дистонию – функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца и многих других органов. Нарушения могут возникать после перенесенной инфекции", – отметила врач.

Медик добавила, что важно набраться терпения, быть оптимистом, заставлять себя двигаться и "не демонизировать" COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пациенты с коронавирусом COVID-19 могут больше не испытывать потери обоняния или вкуса, симптоматика болезни значительно изменилась в сравнении с 2020 годом.

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