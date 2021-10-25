Врач объяснил, почему витамины и цинк не помогут при COVID-19: не оставайтесь в каменном веке

Витамины С, D и цинк на самом деле не влияют на течение заболевания в случае заражения коронавирусом. Они даже могут повредить, если принимать их в избытке.

Об этом рассказал Тарас Жиравецкий, врач диагностического центра во Львове. Пояснение он дал в своем Telegram-канале.

"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин D и цинк так влияют на ход COVID-19, как гомеопатия или народная медицина..." – подчеркнул медик.

В то же время отметил: если люди верят, что прием этих веществ в виде добавок им помогает, то их никто не остановит.

Врач предупредил, что в случае применения цинка часто очень сильно тошнит. Тогда как от витамина С можно получить аллергическую сыпь на коже.

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"А относительно витамина D в больших дозах можете сами прочитать инструкцию... Поэтому, когда у вас подтвердят коронавирус, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – призвал Жиравецкий.

Экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский раньше тоже опроверг популярный миф о коронавирусе, в частности относительно пользы витамина С и лимонов.

Во время пандемии COVID-19 витамины C, D и цинк стали популярными среди украинцев. Однако соучредитель Ассоциации ответственных производителей БАДов Олег Курченко пояснил, что биологически активные добавки в действительности не являются лекарственными средствами.

По словам специалиста, данные о том, что они якобы облегчают течение COVID-19 или даже предупреждают заражение им, не имеют достоверного научного основания.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Тарас Жиравецкий предупредил о возможном коллапсе в медсистеме из-за большого количества госпитализаций больных коронавирусом – почти 6000 за сутки 23 октября. По его словам, COVID-катастрофа может произойти уже через 10-14 дней.