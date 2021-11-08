Врач объяснил, почему в Украине фиксируют рекордное число смертей от COVID-19
Рекордное количество смертей в Украине в нынешнею волну коронавируса связано со всплеском эпидемии в стране и низким уровнем вакцинации взрослого населения. При этом уровень летальности от COVID-19 остался таким же как и во время предыдущих волн заболевания.
Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, пишет РБК-Украина. По словам медика, сейчас в Украине летальность от коронавируса фиксируется на уровне 2,4%. Точно такие же показатели были и во время первой и второй волны коронавируса в Украине.
Но в то же время Дубров отмечает, что в некоторых странах уровень смертности стал ниже в 3-4 раза, связывает он это с высоким уровнем вакцинации населения. Ссылаясь на научные публикации, профессор отмечает, что вакцинация 50-70% населения позволяет снизить уровень смертности от COVID-19 в 4 раза.
Врач говорит, что в больнице, где он работает, ни один заболевший коронавирусом не был вакцинированный. При этом, трое пациентом имели сертификат о вакцинации, но как выяснилось, документы они просто купили.
Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек. При этом особенностью нынешней волны коронавируса является высокий процент госпитализации не вакцинированных граждан – 93%.
К слову, во время исследования, проведенного исследовательской группой, координируемой профессором Мартином Аманцио с факультета психологии Туринского университета, выяснилось, что даже у тех людей, кто вместо вакцины от коронавируса получил плацебо, возникают головные боли.
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