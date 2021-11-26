Врач объяснил, почему Украине грозит новая вспышка COVID-19: это как шторм
Именно в зимний период человеческий организм становится уязвимым к вирусным инфекциям, и те, как "штормом" накрывают большое количество людей. Новым заражениям в будущем также будут способствовать возможные коронавирусные ослабления, на которые пойдет власть.
Как рассказал в интервью УНН врач Игорь Гайдук, после нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. По прогнозу специалиста, вспышки заболевания следует ожидать в январе-феврале будущего года.
Он отметил, что способствовать распространению коронавирусной инфекции будет и слишком низкий охват населения прививками.
"Люди с недостаточным титром антител начнут болеть, ведь COVID-19 никуда не делся", – сказал Гайдук.
Кроме того, врач не исключил, что к коронавирусу в январе-феврале также присоединиться и грипп.
"Люди меньше находятся на свежем воздухе, а больше – в замкнутом пространстве с пересушенным воздухом. Любая эпидемия в это время набирает своих оборотов!, – объяснил специалист.
"Это как шторм и все вместе, к сожалению, способствует большой смертности", – резюмировал Игорь Гайдук.
Как сообщил Минздрав в четверг, 25 ноября, в Украине было зафиксировано 16 943 новых случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших детей – 1 451, медицинских работников – 304. В больницы были госпитализированы 3 404 человек; умерли от болезни – 628; выздоровели – 26 811 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1688), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской школе экономики спрогнозировали новую волну коронавируса в Украине.
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