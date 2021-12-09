Врач объяснил, почему нельзя затягивать с лечением COVID-19, и перечислил осложнения

Оттягивание начала лечения коронавирусной болезни может потянуть за собой ряд серьезных проблем со здоровьем. Даже довести пациента до реанимации, где он не сможет дышать самостоятельно без кислородной поддержки.

Как рассказал УНН врач Андрей Роханский, отказ от лечения COVID-19 на ранних этапах может привести к проблемам, связанным с нарушением дыхания. Он же напомнил, что не все больницы могут иметь на тот или иной момент достаточное количество аппаратуры для искусственной вентиляции легких.

"Очень важно не затягивать, сделать тест и начать терапию. Самое страшное, это попасть на кислородную поддержку. А кислорода может не хватить", – сказал врач.

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Кроме того, он подчеркнул, что люди, переболевшие средней и тяжелой стадией болезнью могут столкнуться с рядом осложнений.

"Средняя или тяжелая форма коронавируса дает осложнение на центральную нервную систему, на сосуды. Это тромбозы и нарушения иммунной системы. Еще это астенизация и депрессия", – отметил Роханский.

Он же предупредил, что выходить из постковидного синдрома после средней и тяжелой формы заболевания достаточно сложно.

Медик добавил, что начинать лечение COVID-19 следует с первых симптомов инфекции.

Как сообщил Минздрав, за минувшие сутки, 7 декабря, в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших. Среди новых больных – 809 детей и 175 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый вариант коронавируса Омикрон уже зафиксирован в 57 странах.