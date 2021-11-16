Врач объяснил, почему COVID-19 можно перепутать с отравлением

Коронавирусная инфекция часто сопровождается симптомами схожими с отравлением. Речь идет о штамме Дельта, в анамнезе которого есть тошнота и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Как рассказал в интервью УНН терапевт Андрей Роханский, штам Дельта широко распространенный сейчас в Украине легко перепутать с отравлением. Из-за тошноты, которая присутствует в его раннем анамнезе, люди быстрее теряют силы, так как не могут есть.

Доктор рекомендовал при наличии тошноты проанализировать, что ел человек накануне и, если он не склонен с употреблению пищи сомнительного характера, пройти тестирование на коронавирус у семейного доктора.

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"Бывало людям казалось, что они вчера съели что-то не то. Но на самом деле это был коронавирус", – сказал Роханский.

Он напомнил, что последствия заболевания коронавирусом могут достаточно серьезными и призвал не игнорировать симптомы заболевания.

"Те, кто попадет в реанимацию, играют в рулетку со своей жизнью. Понятно, что мы устали, но приближается очередная волна эпидемии, и в первую очередь нужно пройти вакцинацию", – подчеркнул медик.

Он добавил, что коллективный иммунитет, который может сформироваться при массовой вакцинации населения может снизить число заражений COVID-19.

"Если у нас есть вакцина, то мы должны ее использовать и пройти иммунизацию", – резюмировал Роханский.

Как сообщил Минздрав, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. За минувшие 24 часа в больницы с диагнозом коронавирус попали 2 798 человек, выздоровели 11 219 человек. За сутки от последствий болезни скончались 442 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач назвал главную угрозу штамма Дельта.