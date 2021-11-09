Врач обратился к украинцам из-за всплеска COVID-19: вакцинируйтесь сейчас, чтобы спасти свою жизнь

Вакцинация от коронавируса может защитить от инфицирования, тяжелого течения заболевания и смерти. В первую очередь прививки должны быть сделаны людям категории 50+ и пациентам с хроническими заболеваниями.

Как сказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" иммунолог Андрей Волянский, ежедневно в Украине умирает сотни человек, которые не смогли пережить COVID-19. По его мнению, так происходит, потому что украинцы до сих пор не осознали важность компании вакцинации.

"С украинцами надо разговаривать на понятном для них языке, доносить необходимость вакцинации. Именно из-за того, что нет правильной коммуникации – люди умирают", – сказал Волянский.

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Эксперт отметил, что главный акцент в компании вакцинации следует сделать на уязвимой категории населения, из-за которой и растут показатели инфицирования.

"Здесь главная проблема: мы стараемся вакцинировать всех граждан, но не делаем акцент на уязвимых. Наша власть на сегодня оказывает очень мощное давление на работоспособную часть населения за счет ограничения перемещения", – отметил иммунолог.

Он предположил, что достичь коллективного иммунитета в ближайшее время Украина сможет, так как "вакцинированные 20% населения не смогут выработать коллективный иммунитет".

"Мы получим коллективную защиту в конце года большей частью за счет переболевших людей, и во вторую очередь, за счет вакцинированных", – сказал он.

Как сообщили в Минздраве, за прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине вакцинировали 85 083 человека. Из них одну дозу 7 ноября получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

Также в ведомстве отметили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "красную" зону эпидопасности перешла Волынь. В регионе начали действовать соответствующие карантинные ограничения, среди которых запреты на работу ТРЦ, заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и т. д.