Врач об угрозе Дельта-штамма для Украины: есть риск того, что эту волну мы переживем намного хуже

Жителям Украины этой осенью следует ожидать ухудшения ситуации с коронавирусом. Главным возбудителем болезни станет штамм Дельта COVID-19.

Как сообщил в эфире телеканала OBOZREVATEL врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин, данный вид коронавируса обладает более высокой заразностью по сравнению с "классическим" вариантом болезни при этом он сослался на последние исследования, опубликованные в издании Lancet. В частности, там говорится, что главный путь передачи штамма Дельта - воздушный.

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Эпидемиолог рассказал о своем исследовании, которое он недавно провел с помощью анализатора углекислого газа в общественном транспорте, которым ежедневно пользуются украинцы. Анализ показал высокий уровень СО2 (углекислый газ или двуокись углерода – СО2, относят к особо вредным газам, которые при достаточной концентрации отрицательно влияют на организм человека).

"Уровень СО2 в транспорте просто зашкаливал, что доказывает возможность распространения через воздух различных биологических агентов", – отметил врач.

Он отметил, что особо рискуют заразиться люди в час пик, когда транспорт буквально "забит" пассажирами.

"Опасность представляют и маршрутки и автобусы и трамваи, метро. В определенные часы они забиты людьми, что увеличивает риски инфицирования", – подчеркнул Александрин.

Он рекомендовал в борьбе с распространением инфекции обратить особое внимание именно на соблюдение санитарных норм в транспорте, так как "не решив эту проблему, власть будут сталкиваться с высокими рисками даже после введения красных зон".

Говоря о заразности штамма Дельта, Александрин акцентировал на том, что если первоначально зараженный "уханьским" коронавирусом мог инфицировать 2-3 человека при контакте с людьми, то теперь носитель нового варианта поражает за раз в десятки раз больше.

"Это риск того, что эту волну мы переживем намного хуже, чем, например, весной 2021 года", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала октября коронавирус был диагностирован у 10 078 детей. В частности, ежесуточно за последние девять дней подтверждали более чем тысячу заражений среди маленьких украинцев.