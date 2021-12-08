Врач об опасности штамма Омикрон: в более маленькой 'дозе' вызывает заболевание

Штамм коронавируса Омикрон представляет собой опасность хотя бы потому, что быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. Также настороженность у медиков вызывает его мутация.

Как рассказала УНН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, лишь малой дозы этой штамма достаточно, чтобы заразить человека. Вирусы постоянно мутируют, но остаются циркулировать и заражать те мутации, которые повышают его конкурентные свойства.

"У него много мутаций в S белке. Он более вирулентный, скорость его размножения высока. Насчет того, уходит он от иммунного ответа или нет, будут ли эффективны препараты, который сейчас используются, то этот вопрос на сегодняшний день обсуждается", – сказала специалист.

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Она подчеркнула если бы вокруг все были невосприимчивые к тому или иному штамму, то мутация не закрепилась бы.

"Они закрепляются в не иммунном организме, поэтому легче распространяются", – сказала профессор.

Говоря о том, какая ситуация складывается в Украине, она отметила, что в стране данный штамм еще не выявлен, но, как подчеркнула она, многие врачи считают, что это лишь вопрос времени. Тем более, заболеваемость в Украине остается на достаточно высоком уровне, как и смертность от COVID-19.

"В случае со штаммом Омикрон еще более актуальным становится быстрый диагноз, раннее лечение и вакцинация. Особенно учитывая то, что у нас дети до 12 лет не прививаются, но участвуют в эпидемиологическом процессе", – подчеркнула Татьяна Чумаченко.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по темпам распространения коронавируса на первом месте в мире остаются США – там за последние 28 дней Covid-19 обнаружен у 2,6 млн человек, на втором – Германия (1,4 млн заболевших), на третьем – Великобритания (1,1 млн диагнозов), на четвертом – Россия (более 970 тыс. диагнозов).

Как сообщал OBOZREVATEL, первые случаи заражения штаммом Омикрон уже зафиксированы в соседней России.