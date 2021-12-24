Врач об опасности штамма Омикрон: этот вариант безумно заразен – больше, чем корь

Штамм Омикрон распространяется чрезвычайно быстро, а его заразность уже превзошла корь. Только за последнюю неделю число инфицированных коронавирусом в США увеличилось в шесть раз и у двух третьих больных был выявлен именно Омикрон.

Как заявила в интервью порталу Boston врач отделения неотложной помощи Род-Айленда (США) и заместитель декана Школы общественного здравоохранения Университета Брауна доктор Меган Рэнни, данный вид коронавируса распространяется намного быстрее, чем предполагали медики ранее. Она же призвала общественность "сделать разумный выбор" в контексте надвигающихся праздников.

Рэнни не исключила, что они могут стать причиной новой вспышки коронавируса.

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"Боже всемогущий", – написала она. "Пристегнитесь. Это намного быстрее, чем ожидало большинство из нас. Этот вариант безумно заразен – больше, чем корь", – сказала врач.

Также она объяснила, что можно сделать уже сейчас, чтобы уменьшить вероятность заражение COVID-19.

"Сейчас хорошее время, чтобы заменить маску на лице и выбрать новую с высокой степенью защиты", – сказала Ранни.

Она добавила, что помимо вакцинации, бустеров и масок, следует помнить про вентиляцию в помещениях, необходимость проведения быстрых тестов перед собраниями. Она же призвала проводить очные встречи лишь с людьми, которые вакцинировались.

"Подумайте о том, чтобы свести к минимуму публичное общение – особенно если вы человек с ослабленным иммунитетом или пожилой", – сказала она.

Тем же, кто вынужден в праздники быть не дома, она посоветовала заранее разузнать, где можно пройти тесты на коронавирус и в каком месте можно будет самоизолироваться в случае подозрения на инфекцию.

"Если вы действительно заразились и если вы вакцинированы, у вас, скорее всего, будет только "легкое" заболевание. Принимайте ибупрофен и обратитесь к медикам для контроля ситуации. В идеале иметь под рукой пульсометр. А если вы не вакцинированы, держитесь крепче", – сказала Ранни.

Она предупредила невакцинированных людей, что многие отделения неотложной помощи в больницах уже переполнены.

"Пожалуйста, подумайте еще раз и воспользуйтесь этим шансом пройти вакцинацию сейчас", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан объяснил, как отличить заболевание простудой от заражения штаммом Омикрон.