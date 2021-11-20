Врач о всплеске COVID-19 в Украине: эта волна очень страшна для нас, вирус мутирует

Вирус COVID-19 постоянно мутирует, а потому предугадать, как он будет вести себя в очередную волну пандемии – очень сложно. В этот раз многие пациенты, инфицированные ним, оказываются в стационаре и им необходима кислородная поддержка.

Как рассказала в интервью OBOZREVATEL главный врач Киевской 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан, в эту волну коронавирусной инфекции в целом медики продолжают использовать тот же протокол лечения, который был в ходу в более ранние волны коронавируса. Она же отметила, что до сих пор у врачей нет препаратов, которые бы боролись с самим вирусом COVID-19.

"Необходима массовая вакцинация для выработки коллективного иммунитета. Иного пути нет", – сказала она.

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Медик рассказала, что вирус мутирует. Она же вспомнила, как проходило лечение первых пациентов с коронавирусом прошлой весной. По ее словам, врачам тогда было крайне сложно, были кислородозависимые пациенты и также, ряд из них нуждался в реанимации.

Во время второй волны от дополнительной подачи кислорода зависели практически все пациенты, которые попадали в стационар. было много больных в реанимациях.

"Но тогда госпитализировали пациента, если он настаивал на этом. Если же сейчас смотреть по протоколам, все жестко – сатурация свыше 92, то человек не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома", – уточнила она.

Говоря об отличии этой ковидволны Мостепан подчеркнула, что она "очень страшная". И единственным выходом из ситуации, которая усугубляется, остается массовая вакцинация населения.

"Мы видим, что просто массово идет дыхательная недостаточность и она развивается в организме гораздо быстрее. Если раньше на это уходило 10-11 дней, сейчас это происходит на 7-8 день заболевания", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве считают, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом.