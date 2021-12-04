Врач о всплеске COVID-19 на Закарпатье: есть тяжелые больные, которые очень быстро "сгорают"

Елена Расенко
Covid
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Врач о всплеске COVID-19 на Закарпатье: есть тяжелые больные, которые очень быстро 'сгорают'

В Закарпатской области резко выросло число инфицированных коронавирусом. Среди них много тяжелых пациентов.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL врач из областной инфекционной больницы, который пожелал не афишировать своего имени, в медучреждениях растет число пациентов которые очень быстро "сгорают".

"По сравнению с прошлой зимой, когда мы с ног валились, просто засыпали на работе, осень была относительно легкой. Мы удивлялись, что Закарпатье, которое первым принимало на себя удар, так легко отделалось. Хотя и осознавали, что волна коронавируса в этот раз в Украине началась с востока и юга из-за России", – сказал медик.

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Он же считает, что эта волна теперь дошла до Закарпатья.

По его словам ситуацию усугубляет и то, что в Европе также растет число инфицированных коронавирусом. Более того, на западе ожидают рост заболевания вызванного штаммом Омикрон.

"Не удивлюсь, если Омикрон у нас появится в ближайшее время", – заявил врач.

Доктор отметил, что на Закарпатье существуют очень сильные антивакцинаторские настроения. Против прививок выступают даже некоторые работники здравоохранения и местные депутаты, заявления которых "сбивают с толку местных жителей".

Медики области считают, что число больных инфекцией будет только расти. Всплеск заболевания медики ожидают после новогодних праздников, когда в регион приедут заробитчане, люди перестанут придерживаться социальной дистанции и начнут активно ходить друг к другу в гости.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, на сколько штамм Омикрон опаснее штамма Дельта.

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