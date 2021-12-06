Врач о вакцинации бустерной дозой от COVID-19 в Украине: почему мы ждем – непонятно

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине начнут бустерную вакцинацию населения от COVID-19, когда Европейский союз примет такое решение. Однако эксперты подчеркивают, что третью дозу вакцины украинцам нужно начинать колоть уже сейчас.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская уточнила, что бустерную дозу стоит вводить тем категориям людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Мухарской, также бустерную дозу нужно предлагать людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть", — сказала она.

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Врач также объяснила, что бустерная доза — это помощь основной вакцинации, а повторная вакцинация подразумевает ежегодные прививки, к примеру, как это происходит с вакциной от гриппа.

Стоит отметить, что первым в мире прививать население третьей дозой вакцины от COVID-19 начал Израиль. Первыми бустерные дозы вакцины получили пожилые и люди со слабым иммунитетом. Однако во Всемирной организации здравоохранения призвали временно запретить прививки третьей дозой, а глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус осудил широкое применение бустерных доз вакцин и прививки детей от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты и Министерство здравохранения назвали три способа повысить уровень вакцинации в Украине. Первый – личный пример и активная публичная позиция руководителей. Второй — вовлечение к просвещению лидеров мнений, бизнесменов, учителей, представителей власти и медиков. Третий — усилия семейных врачей, которые звонили по телефону своим пациентам и убеждали их вакцинироваться.