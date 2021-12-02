Врач о спаде заболеваемости COVID-19 в Украине: это не совсем победа, от пандемии не уйти
Переболеть коронавирусной инфекцией придется большей части населения Украины. Спад болезни носит временный характер и возможен новый всплеск заболевания коронавирусом
Как рассказала в интервью ТСН, врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук, хотя число случаев заболевания коронавирусом в Украине остается высоким, уровень госпитализаций пациентов с инфекцией – падает. Заполненность стационаров по Киеву на сегодняшний день составляет в среднем около 50-60%.
Врач рассказала, что большинство случаев заболевания сейчас в Украине вызваны штаммом Дельта. Смертность, по ее словам, в среднем осталась на прежнем уровне – 2-3%. А вот число заболевших "Дельтой" значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами.
Гук отметила, что частично виноваты в этом сами украинцы, которые не соблюдают масочный режим, не держат дистанцию и с легкостью относятся к другим эпидемиологическим нормам.
Она же напомнила, что штамм Дельта имеет желудочно-кишечные проявления и может поражать, как вакцинированных так и не вакцинированных людей. При этом течение коронавирусной болезни у них приблизительно одинаковое, как и лечение заболевания.
Она же призвала не быть заложниками собственных страхов и "быть готовыми к появлению новых штаммов". При этом, считает врач, стоит беречь себя – заниматься спортом и придерживаться здорового питания.
"Подпишите в конце концов декларации с семейными врачами и пройдите прививки, если не болели. А главное – каждый день находите что-то, чему искренне рады и благодарны судьбе!", – подбодрила врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач оценил заразность нового COVID-штамма Омикрон.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.