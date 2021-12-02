Врач о спаде заболеваемости COVID-19 в Украине: это не совсем победа, от пандемии не уйти

Переболеть коронавирусной инфекцией придется большей части населения Украины. Спад болезни носит временный характер и возможен новый всплеск заболевания коронавирусом

Как рассказала в интервью ТСН, врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук, хотя число случаев заболевания коронавирусом в Украине остается высоким, уровень госпитализаций пациентов с инфекцией – падает. Заполненность стационаров по Киеву на сегодняшний день составляет в среднем около 50-60%.

Врач рассказала, что большинство случаев заболевания сейчас в Украине вызваны штаммом Дельта. Смертность, по ее словам, в среднем осталась на прежнем уровне – 2-3%. А вот число заболевших "Дельтой" значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами.

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Гук отметила, что частично виноваты в этом сами украинцы, которые не соблюдают масочный режим, не держат дистанцию и с легкостью относятся к другим эпидемиологическим нормам.

Она же напомнила, что штамм Дельта имеет желудочно-кишечные проявления и может поражать, как вакцинированных так и не вакцинированных людей. При этом течение коронавирусной болезни у них приблизительно одинаковое, как и лечение заболевания.

Она же призвала не быть заложниками собственных страхов и "быть готовыми к появлению новых штаммов". При этом, считает врач, стоит беречь себя – заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

"Подпишите в конце концов декларации с семейными врачами и пройдите прививки, если не болели. А главное – каждый день находите что-то, чему искренне рады и благодарны судьбе!", – подбодрила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач оценил заразность нового COVID-штамма Омикрон.