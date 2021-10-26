Врач о ситуации с COVID-19 в Украине: это еще не дно, нас ждут худшие дни

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет расти, а система здравоохранения станет испытывать колоссальные нагрузки. В конце-концов большая часть населения страны получат иммунитет к коронавирусной инфекции.

Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL врач-иммунолог Борис Донской, украинскую медицину ждут "худшие времена" из-за наплыва в стационары инфицированных коронавирусом. При этом он отметил, что закрываться медучреждения не станут, но качество медицинских услуг во время возросшего давления на врачей, может снизиться в разы.

"Просто эффективность их работы в таком режиме становится ниже и ниже", – отметил специалист.

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Донской не стал делать прогноз, по числу выявленных случаев заболевания в сутки, но отметил, что то еще нас всех "неприятно удивит".

"Приятная новость в том, что все равно этому всему наступит конец. Люди закончатся. То есть все или переболеют и поправятся или переболеют и не поправятся", – сказал он.

По мнению эксперта, большая часть населения страны так или иначе получит иммунитет к заболеванию. Те же, кто не привился – естественным путем.

"Но выживут не все – это закон природы", – подчеркнул Донской.

Он же акцентировал, что украинцы не имеют "генов от коронавируса", а единственным действенным и менее опасным способом оградить себя от инфекции остается прививка от COVID-19.

Как сообщил Минздрав в понедельник, 25 октября, в Украине за прошлые сутки подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса – всего в стране их уже 2784039. При этом за день выздоровели 4 598 украинцев, а скончались 330 человек. В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него попали 3912 человек.

Как сообщил OBOZREVATEL, в столичных больницах увеличили число коек для больных коронавирусом. На сегодняшний день уровень загрузки коек в больницах, которые принимают пациентов с COVID-19, составил от 40 до 50%.