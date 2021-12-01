Врач о штамме Омикрон: есть подозрение, что он может "пробивать" защиту, созданную двумя дозами вакцины

Елена Расенко
Covid
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Врач о штамме Омикрон: есть подозрение, что он может 'пробивать' защиту, созданную двумя дозами вакцины

Полученная информация о штамме Омикрон вызывает беспокойство. Специалисты не исключили, что две прививки от коронавируса не являются достаточным барьером в предотвращении заражения данным видом болезни.

Как сказал в интервью ТСН советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий, новый штамм коронавируса Омикрон уже подробно исследован. В нем нашли множество мутаций, которые не встречаются в других штаммах инфекции.

Исходя из полученной специалистами информации, они допустили, что данный штамм способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев заболевания", – сказал Жиравецкий.

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Он же сообщил, что, согласно предварительным оценкам, штамм Омикрон быстро распространяется, что создает угрозу практически для каждой страны в мире.

"Каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена даже несмотря на то, что очень много людей – вакцинированы", – добавил специалист.

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