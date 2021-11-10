Врач о рисках для невакцинированных от COVID-19: выбираете попасть, не дай Бог, в реанимацию

В Украине пятая часть граждан получила две прививки от коронавируса, что защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и риска смерти от COVID-19. У тех, кто до сих пор не прошел вакцинацию, возрастает риск попасть в реанимацию с тяжелым течением коронавируса.

Как сказал в интервью РБК-Украина иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов, в Украине ежедневно в больницы с коронавирусной инфекцией попадает около шести тысяч человек. Из них вакцинированы одной или двумя дозами – около семи процентов.

"Перед вами праздники, Новый год, вы же хотите быть вместе со своими любимыми и друзьями? Вакцинируйтесь сами, вакцинируйте их, пожилых людей, знакомых и родственников, чтобы эти праздники прошли нормально. Это тот подарок, который вы можете себе сделать", – сказал Шарапов.

Видео дня

Он же отметил, что говорить о бустерной дозе вакцины от коронавируса в Украине еще рано. Так как много людей из групп риска остаются непривитыми от болезни даже одной дозой.

"В Украине Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рассматривала этот вопрос и подала рекомендации Министерству здравоохранения. Этот вопрос уже рассматривается на том уровне", – отметил специалист.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 8 ноября, в Украине было выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях. За сутки с коронавирусом или подозрением на болезнь в стране госпитализировано 2 967 человек.

Также Минздрав сообщил, что в Украине по состоянию на 9 ноября полный курс прививок против коронавируса прошли более 8 миллионов человек. Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве подсчитали, сколько жизней в Украине спасла иммунизация населения от коронавируса.