Врач о новом всплеске COVID-19 в Украине: это страшно, потому что такой смертности не было

В Раздельнянской центральной районной больнице (Одесская область) заполненность медучреждения составила 100%. Выписывая одного пациента, врачи сразу же кладут на его койку нового зараженного коронавирусом.

Как рассказал в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале "1 + 1" врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко, в медучреждении уже некуда класть новых больных. Так продолжается уже около недели.

"Вчера от коронавируса, его последствий у нас скончались четыре человека. Двоим из них было 54 и 56 лет", – рассказал врач.

По его словам, в больнице постоянный поток зараженных, а кровать "не успевает остыть после одного пациента, как на нее сразу кладут нового", – отметил медик.

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Черненко акцентировал, что если весной в больнице у них лечилось от коронавируса в одно и то же время 8-9 тяжелых пациентов, то сейчас в тяжелом состоянии – 25 человек, при этом 23 из них – находятся на неинвазивной вентиляции легких.

"Это страшно, потому что такой смертности не было раньше. Не знаю, чем думают люди. Я говорю им так: ваши права будут сохранены, но вы будете с этими правами умирать на пороге больницы, потому что просто будет некуда вас класть", – сказал доктор.

Он же обратился ко всем украинцам с призывом скорее пройти курс вакцинации от COVID-19.

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