Врач о новом штамме коронавируса Омикрон: он как минимум не уступает Дельте в заразности и репродукции

Новый штамм коронавируса Омикрон имеет высокую заразность и быстро распространяется, ничем не уступая штамму Дельта. Для изучения его характеристик ученым еще требуется время.

Как рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской, к данному штамму заболевания следует относиться осторожно. Существует высокая вероятность, что он вытеснит штамм Дельта и станет основным в распространении инфекции.

"Паниковать не стоит, относиться к нему осторожно – да, стоит", – сказал врач.

Он подчеркнул, что данный штамм еще мало изучен и говорить о его клинических проявлениях можно будет позже. По этой же причине судить о том, на сколько он "сильный" – рано.

Видео дня

"Мы еще не знаем, насколько стремительно он будет размножаться, опередит ли он "Дельту", но нужно готовиться к вирусу", – отметил специалист.

Донской подчеркнул, что в борьбе с Омикроном, так же, как и с другими вирусами, главными остаются карантинные ограничения. Он же предположил, что штамм вируса уже успел распространиться намного шире, чем то известно по официальной статистике.

"Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет", – сказал врач.

Он же предположил, что для сдерживания распространения штамма Омикрон, следует отправлять на обязательный карантин всех прибывающих в страну и усилить тестирование на коронавирус.

Также врач призвал не тешить себя иллюзиями, что в Украину данный штамм не доберется.

Как сообщал OBOZREVATEL: