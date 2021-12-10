Врач о новом штамме COVlD-19: мы все обеспокоены, он набирает обороты в мире

Распространение штамма Омикрон начинает набирать обороты. Это беспокоит медиков.

Как сказал в интервью Newscientist ученый из Оксфордского университета Арис Кацуракис, у медиков все еще нет достаточного количества информации о том, на сколько опасен штамм. Но даже, если он не способен вызывать тяжелый ход заболевания, его появление влечет за собой дополнительную нагрузку на системы здравоохранения стран.

Кацуракис отметил, что уже стало понятно, что данный вид вируса способен быстро распространяться среди населения, имеющего иммунитет против других вариантов коронавируса, а значит "представляет потенциальную опасность для многих стран".

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"Он уже достиг многих стран и, похоже, готов вызвать огромную волну инфекций по всему миру", – заявил ученый.

Он же сравнил Омикрон с другими штаммами и сказал, что те не распространялись столь быстро.

Известно, что в Европе растет число случаев заражения именно этим вариантом коронавируса. Также Омикрон выявлен в соседней к Украине – России. На территории нашей страны Омикрон в данное время еще не зафиксирован, но, как считают медики, это лишь вопрос времени.

В Украине за минувшие сутки, 8 декабря, выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя, госпитализировали 2 449 человек, сообщили в Минздраве. Среди новых больных 1 078 детей и 194 медработника.

Больше всего больных в эту среду диагностировали в Одесской области (1232) и в Киеве (1198), во Львовской (745) и Житомирской (640), в Донецкой (574) и Запорожской (570) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США описали симптомы заболевания штаммом Омикрон.