Врач о коронавирусе во Львове: среди 415 пациентов нет ни одного вакцинированного

По состоянию на воскресенье, 24 октября, в Клинической больнице скорой помощи во Львове находится 415 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса COVID-19, из которых 49 в тяжелом состоянии. Никто из этих людей не получил ни одной дозы вакцины против пандемии.

Об этом рассказала врач-анестезиолог Наталья Матолинец у себя в Facebook. Она призвала так называемых антипрививочников прекратить заниматься популизмом и если есть сомнения в том, что вакцина – единственный способ увеличить свои шансы в борьбе со смертью, посетить отделение реанимации.

"Мировая доказательная медицина говорит: на сегодняшний день нет никакого другого эффективного лечения коронавирусной болезни, кроме вакцинации. Вакцинация для людей групп риска – это шанс более легкого течения болезни и это может спасти от смерти. Прививка не гарантия, но зато больше шансов", – указала медик.

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Матолинец добавила, что все существующие риски от вакцины в разы меньше, чем эффективность в преодолении пандемии, когда человек задыхается от недостатка кислорода. Тех, кто сомневается в несоизмеримости рисков, заведующая анестезиологией пригласила на "экскурсию".

"Посмотрите в глаза тем 50 пациентами, не вакцинированы, в полном сознании задыхаются, потому легкие просто уничтожены – сгорели от проклятого вируса! И медикам, которые падают с ног и уже не выдерживают, посмотрите в глаза", – призвала врач.

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