Врач назвала главный симптом Омикрона у маленьких детей: на что нужно обратить внимание

У маленьких детей, инфицированных новым штаммом коронавируса Омикрон, характерным симптомом болезни является "лающий" кашель. Как правило, он сухой, и не сопровождается отделением мокроты.

Как рассказала доктор Сьюзан Уолли, представляющая детскую национальную больницу в Вашингтоне, в интервью NBC, округ Колумбия, число инфицированных и госпитализированных маленьких детей во время данной волны коронавируса в США продолжает расти. Она уточнила, что таких случаев в два раза больше, чем во время прошлой пандемической волны.

Уолли сказала, что среди заболевших детей очень много таких, которые еще не достигли возраста пяти лет и практически все они не вакцинированы, так как данная возрастная категория не попадает под обязательную вакцинацию.

Видео дня

"То, что мы наблюдаем прямо сейчас в Детской национальной больнице, – это рекордное количество пациентов с положительным результатом на COVID-19", – сказала доктор Сьюзан Уолли.

Она отметила, что дети болеют по-разному. Кто-то переносит болезнь легко, но много таких случаев, когда им необходима госпитализация.

Ее коллега доктор Аарон Милстоун из Университета Джона Хопкинса рассказал журналистам, что нагрузка на педиатров очень выросла.

"Некоторые родители, возможно, слышали выражение "лающий" кашель, который бывает у некоторых детей зимой. Он может указывать на коронавирус", – сказал он.

Оба врача отметили, что рост заболеваемости у детей вызывает беспокойство, но важно рассматривать эти цифры в перспективе. Они выразили надежду, что заболеваемость подошла к своему пику, и призвали людей быть более осмотрительными, соблюдать меры предосторожности и проходить вакцинацию от коронавируса.

"Я бы посоветовал родителям пойти и сделать прививку своим детям", – добавил Милстоун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, чем рискуют люди, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.