Врач назвал тревожный симптом при COVID-19, который грозит ухудшением состояния

Опасным симптомом при заболевании коронавирусной инфекции является повышение температуры на шестой-седьмой день заболевания. Такой ход заболевания может говорить о том, что пациент, скорее всего, попадет в реанимацию.

Как рассказал в интервью ТСН советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий, температура в 38° на 6-7 день заболевания является плохим симптом и должна насторожить заболевшего и его близких. По словам специалиста, такую температуру необходимо постоянно контролировать и "более серьезно относиться к недугу".

"Это происходит не из-за вируса, а по другой причине, чаще всего – присоединения бактериальной инфекции", – сказал медик.

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Медик призвал украинцев более ответственно отнестись к здоровью, вовремя обращаться к врачу, а в случае прохождения лечения дома, внимательно следить за своей температурой, сатурацией (уровнем кислорода в крови), проверять не появилась ли одышка и контролировать общее состояние организма.

"Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так", – подытожил Тарас Жиравецкий.

Врач добавил, что полагаться на самочувствие сейчас не стоит. И если у человека проявились первіе симптомы болезни, следует незамедлительно обратиться к семейному врачу и как можно быстрее сдать тест на коронавирус, чтобы не потерять время.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 11 ноября, в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Умерли 750 человек. За минувшие сутки госпитализировано - 4 318 человек; летальных исходов – 750, выздоровело - 21 941 человек. Среди них заболели 1 616 детей и 468 медработников.

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