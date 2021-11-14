У детей с COVID-19 может возникнуть синдром Кавасаки: врач рассказал о смертельной угрозе
Дельта-штамм коронавируса начал серьезно поражать детей. Если у заболевшего ребенка появилась сыпь на теле, то это может свидетельствовать о смертельно опасном осложнении болезни.
Чтобы предотвратить худший сценарий, родителям следует немедленно сообщить об этом врачу. Такой совет в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист Виктор Петров (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).
По его словам, из-за распространения нового мутированного штамма коронавируса увеличилась опасность более тяжелого течения болезни у детей:
"К сожалению, дети начали болеть тяжелее. Уже на 3-5 день у детей развивается дыхательная недостаточность. При тяжелом течении они гибнут. Раньше мы этого не видели".
В этом контексте инфекционист посоветовал родителям крайне внимательно относиться к высыпаниям, которые могут появляться на теле ребенка.
"Если у вашего ребенка на фоне коронавируса появилась сыпь, то следует обязательно связаться с врачом и показать, потому что это может быть синдром Кавасаки – грозным осложнением коронавируса, от которого можно погибнуть", – подчеркнул Петров.
Он добавил, что Дельта-штамм характерен еще и тем, что чаще тяжело бьет по молодым людям. В частности, у них чаще наблюдается такой побочный эффект, как тромбоз.
Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в столице увеличивается количество детей, больных коронавирусом. Городской голова спрогнозировал, что город может находиться в "красной" зоне еще месяц.
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