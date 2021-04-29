Врач из Израиля: коронавирус поражает мозг, а массовая вакцинация снижает заболеваемость в 30 раз

Беспрецедентная кампания по вакцинации, проведенная в Израиле, практически свела к нулю смертность в стране от COVID-19, но прежде чем применить этот опыт в Украине, необходимо частично изменить медицинскую систему в нашей стране. Коронавирус может навсегда остаться с человечеством, но массовая иммунизация является самым эффективным способом борьбы с инфекцией.

Долгосрочные последствия перенесенного COVID-19 могут быть достаточно тяжелыми. В частности, они могут отражаться на работе мозга. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от коронавируса в одной из израильских компаний Борис Бриль. Далее приводим его прямую речь.

Во время кампании по вакцинации в Израиле было учтено практически все. Вакцинация пошла очень хорошими темпами, проволочек не было. Да, были моменты, когда выстраивались очереди, но в мире нет ничего идеального.

На сегодняшний день в Израиле привито 54% населения двумя дозами вакцины от COVID-19 – порядка 5,3 миллиона человек. При этом коэффициент заболеваемости коронавирусом у нас составляет порядка 0,6, но количество протестированных в десятки раз меньше, чем раньше.

В Израиле смертность резко сократилась, внезапно уменьшилось количество людей, которые заболевают, – в 20-30 раз

Заболеваемость фиксируется только в группах, которые не были вакцинированы – в основном, это дети. Но в Израиле уже запланирована вакцинация подростков в возрасте 12-16 лет. Смертность резко сократилась, внезапно уменьшилось количество людей, которые заболевают, – в 20-30 раз.

Я думаю, это будет тяжело сделать. Для этого, как минимум, нужно, чтобы медицинская система в Украине была построена так же, как в Израиле.

Прежде всего, ввести жесткую рецептурность, наконец, уголовную ответственность врачей за использование методов лечения, которые не соответствуют доказательной медицине. Лечение должно четко соответствовать научным исследованиям.

Кроме того, в Украине следует сделать более гуманной систему общения пациентов, их родственников и медперсонала. Это тоже очень важно. Например, лежит человек в ковидном отделении, и никакой связи с ним нет.

В Израиле все совсем по-другому. В истории болезни у нас отмечают человека, который будет контактным лицом. Он имеет право в любое время звонить врачам и интересоваться состоянием пациента.

Вот вам свежий пример. Вчера у одного из пациентов был разрыв общей подвздошной артерии из-за аневризмы, расслойки. Он был переведен в "комнату травмы" – реанимационный приемный покой. Дочь и жена пациента находились рядом с ним. Я их пустил, чтобы они имели возможность побыть со своим родным человеком, поцеловать его перед отправкой в другую больницу для дальнейшего лечения. Ведь неизвестно, когда они увидят его в следующий раз и увидят ли вообще. Должно же быть какое-то милосердие.

Самые распространение ошибки врачей: на ранней стадии заболевания – назначение стероидов, назначение противовирусных препаратов неизвестной природы. Назначение антибиотиков без подтвержденной бактериальной инфекции, когда придумывают, что хрипы – это признак бактериальной пневмонии, хотя в мире нет человека, который может на слух отличить вирус от бактерии. Только лейкоцитоз в данном случае является показателем. А они где-то как-то видят рост и что-то там придумывают… Все это приводит к повышению смертности и тяжести течения.

Ошибки врачей приводят к повышению смертности и тяжести течения болезни

Не надо изобретать велосипед. Надо брать за основу протокол лечения коронавируса CDC – Американской ассоциации по контролю над инфекционными заболеваниями (Centers for Disease Control and Prevention). Там не нужно ничего придумывать. Просто перевести две страницы текста на английском и следовать им.

Боюсь, сейчас уже ничего не сделаешь. В больницах лежат люди, которые уже поступили. Как можно предотвратить в дальнейшем? Пока нет вакцин, только локдауны, очень жесткое ношение масок, очень жесткие наказания за несоблюдение карантина.

Пока что рано говорить о долгосрочных последствиях перенесенного коронавируса. Это системное заболевание. Его можно сравнивать с посттравматическим системным расстройством, с мультивоспалительным синдромом.

В частности, доказано, что COVID-19 оказывает влияние на работу мозга. У перенесших коронавирус может быть потеря обоняния, за это также отвечает мозг. Кроме того, может наблюдаться неврологическая симптоматика, в том числе тревога, беспокойство, нарушение сна, ухудшение памяти, усталость.

COVID-19 оказывает влияние на работу мозга

Утверждать, что все последствия COVID-19 со временем пройдут, я тоже не могу. Ответить на этот вопрос могут только научные исследования.

Как будет развиваться пандемия COVID-19 в мире? Если не будет вакцинации, ничего не остановится. Скорее всего, коронавирус будет с нами всегда. Это не острое респираторное заболевание, как грипп, а системное, и с ним все может быть совсем по-другому.

Но прогнозы – вещь неблагодарная. Пока что нужно справляться с той ситуацией, которая у нас есть. Вакцинация и карантинные мероприятия. Пока что так.