Бриль: Украину ждет новая вспышка COVID-19, от тяжелой болезни спасут вакцины

Дельта-коронавирус более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже привитые первой и двумя дозами вакцины. Тем не менее, прививка спасает от тяжелого течения заболевания. Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна.

Вакцина от COVID-19 не опасна для беременных и не приводит к смерти в долгосрочной перспективе. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Далее приводим его прямую речь.

Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки.

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Но все же вакцины спасают от тяжелого течения заболевания. Непривитые с большей вероятностью заболеют более тяжело, чем привитые даже одной дозой. Поэтому прививаться необходимо.

Тем не менее, о разработке специфической вакцины от Дельта-коронавируса пока говорить рано.

Что касается специфических клинических проявлений Дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали.

Вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика. Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения, потом заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез.

Как это можно остановить? Только вакцинацией и ограничениями.

А вот в Израиле мы не ожидаем осенней волны. Мы и весеннюю не заметили. У нас привито порядка 80% взрослого населения или около 60% всего населения. Дельта-коронавирус, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы – те, кто не привит. Но поскольку непривитыми остались молодежь и дети, соответственно, и течение болезни относительно легкое.

Вакцина оказывает на организм беременной женщины примерно такое же действие, как и на организм любого другого человека. Реакцией, вызываемой вакциной, является ответ антиген-антитело.

У каждого лекарственного препарата есть такие параметры, как фармодинамика, фармокинетика, период полураспада. Через 72 часа после укола от состава прививки практически ничего не остается. Как она может продолжать действовать дальше?

Для будущего ребенка вакцина не представляет никакой угрозы, потому что это реакция по типу антиген-антитело, это совсем другой механизм. Это то же самое, что женщина едет за рулем и это является противопоказанием для беременности.

Если человек был вакцинирован, это не значит, то он получил вечную жизнь. Например, в Израиле вакцинировано много пожилых людей, много людей с тяжелыми заболеваниями. Они могут умирать. Но сказать, что это из-за вакцины?

Если сравнивать смертность от инфарктов, то вы чаще увидите это у вакцинированных, потому что их 98% среди пожилых в Израиле. Если взять тысячу вакцинированных человек и тысячу не вакцинированных, у них будет абсолютно одинаковое количество смертей.

Сейчас проводятся исследования такой вакцины, и пока рано говорить об ее эффективности. Но есть все основания предполагать, что она не будет уступать вакцинам, которые вводятся внутримышечно. Например, уже существуют вакцины от гриппа в виде спрея, и по своим свойствам они идентичны классическим. Какая разница – спрей или укол?

Сам по себе процесс изготовления вакцин довольно прост. То, что сама по себе болезнь тяжелая, не означает, что и вакцина тяжелая. Это означает лишь, что именно так на нее реагирует организм. Одно дело – вирус убить, другое – его сымитировать. Это как спросить, тяжело ли спасать людей после страшных ДТП. Тяжело, и смертность большая! Но гораздо легче пристегнуться, поставить светофор, отремонтировать дорогу…