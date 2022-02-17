Коварный Омикрон. Во Львове школьник умер от осложнений после коронавируса: детали трагедии

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер ученик 7-го класса Святослав Мудрый. Врачи около недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. А мама ребенка до сих пор остается в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Все, кто знал Святослава, глубоко переживают эту трагедию. На странице лицея №51 им. Ивана Франка в Facebook одноклассники мальчика и их родители высказывают соболезнования. "Легких тебе облачков", "ты всегда останешься в наших сердцах", – пишут они.

Также сейчас проводится сбор средств, чтобы помочь семье. Мама Святослава тоже заболела коронавирусом и сейчас все еще остается в больнице.

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В детской городской больнице им. Святого Николая во Львове OBOZREVATEL подтвердили, что причиной смерти школьника действительно стали осложнения после коронавируса.

"Он у нас находился с 6 февраля. У него был коронавирус, который дал очень серьезные осложнения, несовместимые с жизнью. Больше ничего сказать не можем", – ответили в приемной.

Знакомые семьи рассказывают, что у Святослава было слабое сердце. В последнее время мальчик оставался на индивидуальном обучении.

"Мама берегла его как могла. Но, к сожалению, коронавирус его убил. Это был удивительный ребенок, самый добрый ученик в классе. Он мог последнее отдать. Попросят у него ручку, он свою отдаст. Будет сидеть без ручки на уроке, но друга выручит. Вот такой парень", – рассказывает знакомый.

В больнице Святослав дважды перенес клиническую смерть, впал в кому и уже не вышел из нее, рассказывают знакомые.

В самой больнице тоже отмечают, что сейчас у них от коронавируса лечится много детей. Такая тенденция характерна для штамма Омикрон – заразиться может любой человек, независимо от возрастной группы.

"Если мы сначала думали, что Омикрон протекает легко, то сейчас видим, что он очень коварен своими осложнениями. Это и тромбозы у детей, и высокий сахар. Развиваются аутоиммунные осложнения. Поэтому детей нужно мониторить, проверять, что с ними происходит после коронавируса", – отмечают врачи.

У Святослава осталась старшая сестра Юлия. "Пусть у тебя на небе все будет хорошо. Братик мой родной, очень сильно тебя любим. Самый родной, моя половинка, моя копия, вечная тебе память", – написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Святослава похоронили во Львове во вторник, 15 февраля. Все неравнодушные читатели могут помочь его семье, перечислив средства на карту Юлии: 4149 4991 3136 6369.