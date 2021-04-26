ВОЗ: в мире заболеваемость COVID-19 растет девять недель подряд, наихудшая ситуация в Индии

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом в мире растет уже девятую неделю подряд. Кроме того, в течение шести последних недель также увеличивается количество смертей от COVID-19.

Такое заявление в понедельник, 26 апреля, во время брифинга сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция велась на YouTube-аккаунте организации.

Гебрейесус отметил, что за последнюю неделю зарегистрировали почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии. При этом, по его словам, в некоторых регионах количество заражений и смертей все же немного снизилось.

Во многих странах наблюдается интенсивная передача коронавируса. Особенно тяжелая ситуация сейчас сложилась в Индии, куда было решено отправить на помощь более 2,6 тыс. сотрудников ВОЗ. Они будут осуществлять технические консультации, вести мониторинг ситуации и оказывать поддержку кампании вакцинации.

Напомним, ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сравнила ситуацию с COVID-19 в Украине и Индии.

В странах мира выразили крайнюю обеспокоенность вспышкой коронавируса в Индии – 350 тысяч новых случаев ежедневно стали рекордными для государства с населением в 1,35 миллиарда человек. При этом есть опасения, что смертей там в десять раз больше, чем официальные две тысячи в день.

Отметим, что в Индии из-за резкого увеличения новых смертей от коронавируса тела погибших сжигали прямо в парках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.