ВОЗ – о штамме Омикрон: распространяется крайне быстро, число случаев удваивается каждые два-три дня

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили серьезную обеспокоенность высокой скоростью распространения штамма коронавируса Омикрон, обнаруженного почти в 80 странах. Речь идет об увеличении случаев инфицирования им в два раза каждые несколько дней.

С такими темпами уже в следующем месяце он может стать доминирующим в мире, прокомментировала обнародованные данные специалистов президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова процитировало издание France24.

"Но сейчас вакцин достаточно для каждого европейца", – сказала она добавляя, что страны ЕС страны настаивают на проведении бустерных прививок.

Мнения относительно слишком быстрого распространения только недавно выявленного штамма разделяют и в ВОЗ. Спецпредставитель организации по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро подчеркнул, что речь идет об удвоении количества случаев Омикрона каждые два-три дня.

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По его словам, ситуация очень серьезная, а это только начало чрезвычайного ускорения заболеваемости. В таком случае, цитирует специалиста Sky News, избежать высокой смертности "удастся только при большом успехе".

Набарро подчеркнул, что из-за угрозы еще большего распространения этого штамма следует продолжать наращивать темы вакцинации населения. В частности, благодаря распределению бустерных доз вакцин. Кроме того, замедлить распространение вируса он предлагает путем минимизации социальных контактов, к тому же "всем людям без исключения".

Эксперт признал, что не знает, насколько серьезной будет ситуация, складывающаяся в дальнейшем с пандемией COVID-19, среди прочего и из-за мутированного штамма Омикрон, но призвал отнестись серьезно к его словам.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский профессор указал, что симптомы заражения штаммом Омикрон больше похожи на простуду. Он назвал основные из них и, в случае появления таковых, призвал людей сдавать тесты на COVID-19.