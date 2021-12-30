Волынская и Запорожская области последними покинули 'красную' зону: какие ограничения действуют

Последними "красную" карантинную зону покинули Волынская и Запорожская области. Соответствующие карантинные ограничения с регионов были сняты, начиная с полуночи 30 декабря 2021 года.

Как сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Он уточнил, что эти два региона перешли в "желтую карантинную зону". Таким образом, в Украине не осталось регионов в "красной зоне".

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", – отметил он.

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В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что все индикаторы эпидемиологической безопасности в данных регионах находятся в пределах нормы.

По обновленным правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 6 декабря, в "желтой" зоне, действуют следующие ограничения:

посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по крайней мере одну прививку против коронавируса и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о;

для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь хотя бы одну прививку против COVID-19;

в то же время для посещения общественных учреждений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат об излечении.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения отметили рост числа случаев заболевания коронавирусом в мире. Он пришелся на послерождественскую неделю. Как сообщил сообщает The Guardian, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших – в Северной и Южной Америке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран заявили о том что рост числа COVID-19 начал выходить из-под контроля. Речь идет о штамме коронавируса Омикрон.