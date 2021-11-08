Волынь перешла в 'красную' зону карантина: какие запреты будут с 8 ноября

С полуночи понедельника, 8 ноября, в Волынской области устанавливается "красная" зона эпидемической опасности из-за коронавируса. В регионе будут действовать соответствующие карантинные ограничения, среди которых запреты на работу ТРЦ, заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и т. д.

Решение было принято на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям еще в конце прошлой недели. Об этом сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

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запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала.

С 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Отметим, что на Волыни за время пандемии зафиксировано 81 600 всех случаев заражения коронавирусом, из них болезнь унесла жизни 1626 жителей, а 68 648 выздоровели. Активными больными остаются около 11,3 человек.

Ограничения "красного" уровня эпиднопасности не будут действовать на Волыни, если 100% работников и посетителей тех или иных заведений будут вакцинированы против COVID-19.

Сейчас в регионе 227 278 жителей получили первую прививку против вируса, а 148 392 вакцинированы полностью.

Сейчас в Украине 17 регионов находятся в худшем уровне эпидопасности:

Киев; Киевщина; Волынь; Львовщина; Ивано-Франковщина; Хмельнитчина; Ривненщина; Житомирщина; Черниговщина; Сумщина; Днепропетровщина; Запорожье; Николаевщина; Одесщина; Херсонщина; Донетчина; Луганщина.

Критериям переходной "оранжевой" зоны соответствуют пять регионов :

Буковина; Виннитчина; Черкасщина; Полтавщина; Харьковщина.

В "желтой" зоне – Закарпатье, Тернопольщина и Кировоградщина.

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