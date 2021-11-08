Волынь перешла в "красную" зону карантина: какие запреты будут с 8 ноября
С полуночи понедельника, 8 ноября, в Волынской области устанавливается "красная" зона эпидемической опасности из-за коронавируса. В регионе будут действовать соответствующие карантинные ограничения, среди которых запреты на работу ТРЦ, заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и т. д.
Решение было принято на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям еще в конце прошлой недели. Об этом сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне:
запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала.
С 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.
Отметим, что на Волыни за время пандемии зафиксировано 81 600 всех случаев заражения коронавирусом, из них болезнь унесла жизни 1626 жителей, а 68 648 выздоровели. Активными больными остаются около 11,3 человек.
Ограничения "красного" уровня эпиднопасности не будут действовать на Волыни, если 100% работников и посетителей тех или иных заведений будут вакцинированы против COVID-19.
Сейчас в регионе 227 278 жителей получили первую прививку против вируса, а 148 392 вакцинированы полностью.
Сейчас в Украине 17 регионов находятся в худшем уровне эпидопасности:
Киев;
Киевщина;
Волынь;
Львовщина;
Ивано-Франковщина;
Хмельнитчина;
Ривненщина;
Житомирщина;
Черниговщина;
Сумщина;
Днепропетровщина;
Запорожье;
Николаевщина;
Одесщина;
Херсонщина;
Донетчина;
Луганщина.
Критериям переходной "оранжевой" зоны соответствуют пять регионов :
Буковина;
Виннитчина;
Черкасщина;
Полтавщина;
Харьковщина.
В "желтой" зоне – Закарпатье, Тернопольщина и Кировоградщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко отметил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с госпитализациями и смертностью от коронавируса. В то же время, по его словам, риск новой вспышки до сих пор существует, а пик заболевания может постигнуть страну во второй половине ноября.
Экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая выразила убеждение, что ограничения в Украине следует отменять после вакцинации 75% жителей. А при нынешних темпах иммунизации, карантин в стране из-за COVID-19 может занять 3-4 года.
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